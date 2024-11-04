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Нетаньяху признал причастность Израиля к взрывам пейджеров в Ливане

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал причастность страны к операции с пейджерами в Ливане.

Нетаньяху заявил, что это он одобрил сентябрьскую атаку на ливанское движение "Хезболла", в ходе которой по всему Ливану взорвались сотни устройств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч пострадали.

Тем временем ЦАХАЛ нанес удар по южному пригороду сирийского Дамаска. СМИ пишут о 9 погибших, более 20 человек получили ранения. Отмечается, что целью израильтян стал старший функционер движения "Хезболла", в зону ответственности которого входили Голанские высоты.

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