Нетаньяху признал причастность Израиля к взрывам пейджеров в Ливане

Нетаньяху заявил, что это он одобрил сентябрьскую атаку на ливанское движение "Хезболла", в ходе которой по всему Ливану взорвались сотни устройств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч пострадали.