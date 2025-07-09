Нетаньяху сообщил, что Израиль и ХАМАС стали ближе к заключению сделки по прекращению огня в Газе

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Израильские власти и движение ХАМАС приблизились к оформлению сделки, касающейся прекращения огня в секторе Газа и освобождению заложников, которые находятся в анклаве. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе интервью телеканалу Fox Business, информирует БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"Я думаю мы все ближе к сделке, полагаю, что есть неплохие шансы ее заключить", - сказал он.

В то же время Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ее сухопутные подразделения начали операцию по окружению города Бейт-Ханун в северной части сектора Газа.