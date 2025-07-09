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Нетаньяху сообщил, что Израиль и ХАМАС стали ближе к заключению сделки по прекращению огня в Газе
Израильские власти и движение ХАМАС приблизились к оформлению сделки, касающейся прекращения огня в секторе Газа и освобождению заложников, которые находятся в анклаве. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе интервью телеканалу Fox Business, информирует БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
"Я думаю мы все ближе к сделке, полагаю, что есть неплохие шансы ее заключить", - сказал он.
В то же время Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ее сухопутные подразделения начали операцию по окружению города Бейт-Ханун в северной части сектора Газа.
6 июля Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара и США возобновили переговорный процесс в Дохе, направленный на достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых в анклаве израильских заложников. По информации источников телеканала Al Arabiya, консультации проходят в позитивной атмосфере, но прорывов пока нет. Как отмечает агентство Reuters, основным проблемным вопросом на переговорах является отказ Израиля обеспечить беспрепятственный и безопасный доступ гуманитарной помощи в сектор Газа.