Нетаньяху выразил благодарность Трампу за поддержку еврейского государства

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность американскому президенту Дональду Трампу за поддержку его страны, а также за призыв к прекращению судебных разбирательств в отношении самого Нетаньяху, пишет РИА Новости.

"Спасибо тебе, президент Трамп, за твою трогательную поддержку меня, а также за твою мощную поддержку Израиля и еврейского народа. Мы продолжим работать вместе, чтобы победить общих врагов, освободить похищенных и как можно скорее расширить круг мира", - заявил Нетаньяху на своей странице в социальной сети X.

Израильский премьер сопроводил свой пост переведенным на иврит заявление Трампа, в котором американский лидер призвал немедленно прекратить дело против своего израильского соратника.

Президент США ранее выразил уверенность, что суд над Нетаньяху должен быть немедленно отменен, он также предположил, что израильскому премьеру может быть предоставлена амнистия "как великому герою государства, который сделал так много ради него".

С декабря 2016 года против Нетаньяху в Израиле было инициировано несколько уголовных расследований, связанных с обвинениями премьера в коррупции и незаконном лоббировании личных интересов и интересов правительства. В мае 2020 года по данным делам начался судебный процесс, которые некоторые критикуют как слишком медленный.