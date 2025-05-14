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Нетаньяху заявил о готовящемся масштабном наступлении в секторе Газа. Цель - уничтожение ХАМАС
Премьер-министр Израиля заявил о готовящемся масштабном наступлении в секторе Газа с целью полного уничтожения движения ХАМАС.
Выступая перед резервистами, он подчеркнул, что военная операция начнется в ближайшие дни и не прекратится даже в случае освобождения части заложников. Нетаньяху допустил лишь временное перемирие, но подтвердил, что Израиль намерен "идти до конца".
Премьер-министр также заявил, что Израиль ищет страны, готовые принять палестинцев из Газы. Эксперты считают, что это может привести к насильственному переселению людей, что является нарушением международного права.