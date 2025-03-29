Невероятный проект. Китай планирует построить гигантскую солнечную электростанцию ​​в космосе

Китай планирует построить гигантскую солнечную электростанцию в космосе, говорится в материале журнала Popular Mechanics. Об этом сообщает БЕЛТА.

Китайский ученый в области ракетостроения и член Китайской инженерной академии (CAE) Лонг Лехао в материале, опубликованном в South China Morning Post, отмечал: "Это невероятный проект, которого с нетерпением ждут".

Лонг также делал прогноз, что "энергия, собранная за один год, будет эквивалентна общему количеству нефти, которое можно добыть из Земли".

"Есть несколько недостатков, сдерживающих космические компании, а именно - огромный размер проекта, - пишет Popular Mechanics. - И все же Китай, похоже, настроен на успех в этом начинании".

Как отмечает Popular Mechanics, космические солнечные электростанции (SBSP) работают, используя систему зеркал для концентрации солнечного света на панелях, которые затем генерируют электричество. После этого электричество преобразуется в микроволновое излучение и направляется на фиксированную антенну на Земле. Панели SBSP более надежны, чем солнечные наземные панели, потому что они не подвержены влиянию сезонной погоды или ночей. Они могут генерировать гораздо больше электроэнергии, чем наземные панели, поскольку солнечный свет экспоненциально интенсивнее в космосе, чем на поверхности Земли.

Свежее исследование NASA прогнозирует появление космической солнечной энергетики (SBSP) после 2050 года.