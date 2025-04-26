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Ничего святого! В Швеции призвали лишать вида на жительство всех, кто празднует 9 Мая
Европейские власти продолжают борьбу с памятью о Великой Отечественной войне. Ежегодные шествия в Стокгольме в честь Дня Победы, которые с каждым разом становятся все более популярными и многочисленными, привели в ярость шведского министра миграции Йохана Форсселля. Он призвал не просто запретить подобные акции, а лишать вида на жительство их участников.
"Это выводит меня из себя. Сговор с экстремистскими движениями - это примеры обстоятельств, которые могут подпадать под действие нового требования о выдаче вида на жительство. Мы не обязаны оказывать гостеприимство лицам, которые угрожают общественному порядку или безопасности", - подчеркнул Йохан Форсселль.
Похоже, что Швеция решила в полной мере отрабатывать свое членство в НАТО. Как оказалось, чтить память жертв Второй мировой войны - это экстремизм.