Ничего святого! В Швеции призвали лишать вида на жительство всех, кто празднует 9 Мая

Европейские власти продолжают борьбу с памятью о Великой Отечественной войне. Ежегодные шествия в Стокгольме в честь Дня Победы, которые с каждым разом становятся все более популярными и многочисленными, привели в ярость шведского министра миграции Йохана Форсселля. Он призвал не просто запретить подобные акции, а лишать вида на жительство их участников.

"Это выводит меня из себя. Сговор с экстремистскими движениями - это примеры обстоятельств, которые могут подпадать под действие нового требования о выдаче вида на жительство. Мы не обязаны оказывать гостеприимство лицам, которые угрожают общественному порядку или безопасности", - подчеркнул Йохан Форсселль.