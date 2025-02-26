Нидерландский депутат призвал улучшить отношения с Россией и поддержать Трампа

Депутат нидерландского парламента от правой партии "Форум за демократию" (FvD) Ральф Деккер призвал власти королевства нормализовать отношения с Россией и поддержать американского президента Дональда Трампа по украинскому урегулированию. Об этом сообщают РИА Новости.

"Мы должны серьезно задуматься над тем, что Европа хочет еще больше вовлечь себя в эту бессмысленную и проигрышную войну. В таком случае Нидерланды должны решиться действовать в одиночку. Прекрасная возможность для нашей страны вновь взять на себя ведущую дипломатическую роль. Поддержите Трампа и нормализуйте отношения с Россией", - сказал Деккер, выступая в парламенте.