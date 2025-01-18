RU
BY
ENG

3.38 RUB

3.47 USD

3.57 EUR

Поиск
НовостиПрограмма ТВТелешоуВидеогалерея
Онлайн-вещание

Минск

Логотип
ПрезидентОбществоПолитикаЭкономикаКультураЗдоровьеТехнологииПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Нигерия официально стала партнером БРИКС

Нигерия официально стала партнером БРИКС - об этом сообщило Министерство иностранных дел Бразилии, председательствующей в объединении.

По численности населения страна находится на первом месте в Африке и на шестом в мире, является одной из крупнейших экономик континента и разделяет интересы с другими членами БРИКС. Нигерия стала девятой страной - партнером БРИКС.

Ранее статус официально получили Беларусь, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан.

НигерияБРИКС