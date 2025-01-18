Нигерия официально стала партнером БРИКС - об этом сообщило Министерство иностранных дел Бразилии, председательствующей в объединении.

По численности населения страна находится на первом месте в Африке и на шестом в мире, является одной из крупнейших экономик континента и разделяет интересы с другими членами БРИКС. Нигерия стала девятой страной - партнером БРИКС.