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Нигерия официально стала партнером БРИКС - об этом сообщило Министерство иностранных дел Бразилии, председательствующей в объединении.
По численности населения страна находится на первом месте в Африке и на шестом в мире, является одной из крупнейших экономик континента и разделяет интересы с другими членами БРИКС. Нигерия стала девятой страной - партнером БРИКС.
Ранее статус официально получили Беларусь, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан.