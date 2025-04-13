"Никаких жертв ради прибылей кучки богатых" - в Афинах тысячи людей вышли на протест

Тысячи людей в центре Афин вышли на акции протеста, которые были организованы крупнейшими профобъединениями частного и государственного секторов Греции, выступая за повышение зарплат и заключение коллективных трудовых соглашений. Об этом сообщает ТАСС.

По информации корреспондента агентства, митинги проводят Всеобщая конфедерация труда (GSEE), Высший совет профсоюза государственного сектора (ADEDI), ряд отраслевых профобъединений, а также близкий к Компартии Греции (КПГ) профсоюз - Всегреческий боевой фронт (ПАМЕ). Выступивший на митинге у Афинского университета генеральный секретарь ЦК КПГ Димитрис Куцумбас заявил, что "по всей Греции народ вышел на манифестации и скандирует: "Никаких жертв ради прибылей кучки богатых, никаких жертв ради военной экономики и вводимых пошлин". "Мы требуем от правительства, чтобы деньги были выданы пенсионерам, чтобы были восстановлены 13-я и 14-я зарплаты и пенсии. Должны быть приняты меры по освобождению домохозяйств от их крупных долгов, и, конечно же, должны быть восстановлены коллективные трудовые договоры, проведено повышение заработной платы и гарантированы рабочие места трудящимся", - сказал он.

Митингующие несли транспаранты с лозунгами "Возвращение в госсектор приватизированных железных дорог", "Требуем повышения зарплат", "Работа и жизнь с достоинством", "Деньги не на вооружения, а на социальные нужды", "Классовая борьба против нашего обнищания, против их военных действий".