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"Никаких жертв ради прибылей кучки богатых" - в Афинах тысячи людей вышли на протест
Тысячи людей в центре Афин вышли на акции протеста, которые были организованы крупнейшими профобъединениями частного и государственного секторов Греции, выступая за повышение зарплат и заключение коллективных трудовых соглашений. Об этом сообщает ТАСС.
По информации корреспондента агентства, митинги проводят Всеобщая конфедерация труда (GSEE), Высший совет профсоюза государственного сектора (ADEDI), ряд отраслевых профобъединений, а также близкий к Компартии Греции (КПГ) профсоюз - Всегреческий боевой фронт (ПАМЕ). Выступивший на митинге у Афинского университета генеральный секретарь ЦК КПГ Димитрис Куцумбас заявил, что "по всей Греции народ вышел на манифестации и скандирует: "Никаких жертв ради прибылей кучки богатых, никаких жертв ради военной экономики и вводимых пошлин". "Мы требуем от правительства, чтобы деньги были выданы пенсионерам, чтобы были восстановлены 13-я и 14-я зарплаты и пенсии. Должны быть приняты меры по освобождению домохозяйств от их крупных долгов, и, конечно же, должны быть восстановлены коллективные трудовые договоры, проведено повышение заработной платы и гарантированы рабочие места трудящимся", - сказал он.
Митингующие несли транспаранты с лозунгами "Возвращение в госсектор приватизированных железных дорог", "Требуем повышения зарплат", "Работа и жизнь с достоинством", "Деньги не на вооружения, а на социальные нужды", "Классовая борьба против нашего обнищания, против их военных действий".
Митинги были организованы в рамках 24-часовой всеобщей забастовки, которую проводят крупнейшие профобъединения Греции с требованием повышения зарплат, заключения коллективных трудовых соглашений, принятия правительством мер по борьбе с дороговизной и жилищным кризисом. В ходе забастовки остановлено движение морских судов, приостановлены полеты самолетов греческих авиакомпаний внутри страны и за рубеж, по ограниченному графику работает общественный транспорт в Афинах. Всеобщая конфедерация труда (GSEE) в своем заявлении подчеркнула, что правительство отказывается прислушиваться к ее "предложениям по социальному жилью и использованию передового опыта других стран для разрешения жилищного кризиса, из-за чего, согласно промежуточному отчету Института труда GSEE, треть населения страны отдает более 40 % дохода на оплату жилья". Основными требованиями Высшего совета профсоюза государственного сектора являются "восстановление (отмененных в ходе долгового кризиса 2009-2018 годов международными кредиторами - прим. ред.) 13-й и 14-й зарплат, а также реальное повышение доходов работников".