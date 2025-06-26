Никарагуа направила запрос о получении статуса наблюдателя в ЕАЭС

"Никарагуа официально запросила статус наблюдателя в этом важнейшем союзе, и мы также хотели бы еще раз отметить и подчеркнуть, что для нас это важнейшая цель. Мы готовы выполнить все необходимые процедуры и требования, чтобы получить такой статус. Но мы уже чувствуем себя частью этого союза. Мы активно работаем с Российской Федерацией, Беларусью в рамках крупных проектов в медицине, фармацевтике, поставках оборудования, создаем банковские инструменты, которые позволяют нам преодолеть те барьеры, которые ставят перед нами империалисты из ЕС и США", - заявил представитель Никарагуа.