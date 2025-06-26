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Никарагуа направила запрос о получении статуса наблюдателя в ЕАЭС

Никарагуа направила запрос о получении статуса наблюдателя в ЕАЭС

Никарагуа запросила статус наблюдателя в ЕАЭС. Такой информацией поделился в ходе Евразийского экономического форума в Минске советник сопрезидентов Республики Никарагуа по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества Лауреано Ортега Мурильо, проинформировала БЕЛТА.

"Никарагуа официально запросила статус наблюдателя в этом важнейшем союзе, и мы также хотели бы еще раз отметить и подчеркнуть, что для нас это важнейшая цель. Мы готовы выполнить все необходимые процедуры и требования, чтобы получить такой статус. Но мы уже чувствуем себя частью этого союза. Мы активно работаем с Российской Федерацией, Беларусью в рамках крупных проектов в медицине, фармацевтике, поставках оборудования, создаем банковские инструменты, которые позволяют нам преодолеть те барьеры, которые ставят перед нами империалисты из ЕС и США", - заявил представитель Никарагуа.

"Никарагуа признает важность Евразийского экономического союза, который обеспечивает сближение народов ради сотрудничества. И это сотрудничество обеспечивает более справедливый мир и взаимную выгоду", - подчеркнул он.

Фото: РИА Новости

НикарагуаЕАЭС