"Никто дверью не хлопает" - переговоры в Абу-Даби продолжатся 24 января

Скриншот видео ТАСС / Ruptly / Emirates News Agency news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52fc969f-4a8a-4e3b-b1dc-c038f5edd125/conversions/958b07de-1439-4989-b12a-15e308753571-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52fc969f-4a8a-4e3b-b1dc-c038f5edd125/conversions/958b07de-1439-4989-b12a-15e308753571-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52fc969f-4a8a-4e3b-b1dc-c038f5edd125/conversions/958b07de-1439-4989-b12a-15e308753571-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52fc969f-4a8a-4e3b-b1dc-c038f5edd125/conversions/958b07de-1439-4989-b12a-15e308753571-xl-___webp_1920.webp 1920w

Стороны встречи по Украине, которая проходит в Абу-Даби, согласны продолжить диалог 24 января, "никто дверью не хлопает". Об этом пишет ТАСС.

Стороны встречи по Украине в Абу-Даби доложат о промежуточных итогах переговоров, консультации на 23 января завершились.

"По традиции промежуточные этапы будут доложены в столице, - сказал собеседник. - На сегодня консультации завершены, продолжатся завтра".

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что первая встреча трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности начнется 23 января в Абу-Даби.

"Согласны (продолжить. - Прим. ред.), никто дверью не хлопает", - сказал источник.

Российскую переговорную группу возглавил начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Во главе украинской части трехсторонней рабочей группы находится секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров.