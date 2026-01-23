Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

"Никто дверью не хлопает" - переговоры в Абу-Даби продолжатся 24 января

Скриншот видео ТАСС / Ruptly / Emirates News Agency

Стороны встречи по Украине, которая проходит в Абу-Даби, согласны продолжить диалог 24 января, "никто дверью не хлопает". Об этом пишет ТАСС.

Стороны встречи по Украине в Абу-Даби доложат о промежуточных итогах переговоров, консультации на 23 января завершились.

"По традиции промежуточные этапы будут доложены в столице, - сказал собеседник. - На сегодня консультации завершены, продолжатся завтра".

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что первая встреча трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности начнется 23 января в Абу-Даби.

"Согласны (продолжить. - Прим. ред.), никто дверью не хлопает", - сказал источник.

Российскую переговорную группу возглавил начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Во главе украинской части трехсторонней рабочей группы находится секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что переговоры в Абу-Даби, помимо 23 января, пройдут, если потребуется, и 24 января.

Разделы:

В мире

Теги:

СШАОАЭРоссия-УкраинаРоссия