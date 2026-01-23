3.74 BYN
"Никто дверью не хлопает" - переговоры в Абу-Даби продолжатся 24 января
Стороны встречи по Украине, которая проходит в Абу-Даби, согласны продолжить диалог 24 января, "никто дверью не хлопает". Об этом пишет ТАСС.
Стороны встречи по Украине в Абу-Даби доложат о промежуточных итогах переговоров, консультации на 23 января завершились.
"По традиции промежуточные этапы будут доложены в столице, - сказал собеседник. - На сегодня консультации завершены, продолжатся завтра".
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что первая встреча трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности начнется 23 января в Абу-Даби.
"Согласны (продолжить. - Прим. ред.), никто дверью не хлопает", - сказал источник.
Российскую переговорную группу возглавил начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Во главе украинской части трехсторонней рабочей группы находится секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что переговоры в Абу-Даби, помимо 23 января, пройдут, если потребуется, и 24 января.