Депутаты Европарламента, а также Сеймов Литвы, Латвии и Польши лично пообщались с белорусскими журналистами и рассказали все, что на самом деле думают о санкциях, гонке вооружений, закрытии границ и вообще о Беларуси. Совпадают ли тезисы коридоров власти с тем, что происходит на самом деле?

Разберем мыльный пузырь реальности польских чиновников.

Катажина Кролак, депутат Сейма Польши:

"С экономической точки зрения, не думаю, что санкции влияют на граждан, но у нас есть много других сфер. Регион, где я живу, сотрудничал с Калининградской областью. Мы реализовали много европейских проектов в области охраны окружающей среды, развития гражданского общества, и все они были закрыты".

Еще одна депутат Сейма Польши Александра Кот и вовсе считает, что санкции не влияют на повседневную жизнь польских граждан.

Но, к сожалению, по-другому думают польские эксперты и простые поляки.

Пока польские чиновники в притворном непонимании округляют глаза, адекватные экономисты уже давно все подсчитали.

В 2023 году Польша лишилась доступа к белорусским калийным удобрениям. В результате цены на удобрения выросли на 20-30 % в период с 2023 по 2024 годы, что ударило по сельскому хозяйству - сектору и без того испытывающему трудности из-за протестов фермеров. Потеря транзита калийных удобрений и древесины из Беларуси обошлась Польше только в 2024 году в 0,5 % ВВП.

И как вы думаете, что в такой ситуации надо делать? Налаживать экономические связи? Открывать границы, чтобы бизнес целых регионов мог с облегчением вздохнуть? Стремиться возродить контакты и контракты, без которых убытки исчисляются не только миллиардами, но и процентами ВВП? Ответ истинных евродепутатов: наоборот, ужесточить санкции, а кто не согласен, того признать российским или белорусским агентом.

"Санкции все время ужесточаются, а это значит, что они недостаточно эффективны, поэтому их нужно все время ужесточать. Прежде всего, это касается импорта сырья, газа, нефти из России, заморозки активов, политической изоляции, изоляции российских предпринимателей, политиков. Мы надеемся, что это принесет результаты, но санкции нужно ужесточать", - выразила мнение депутат Сейма Польши Ивона Каролевска.

Рассмотрим повнимательнее, как сказались ограничения касательно белорусских и российских удобрений на сельском хозяйстве поляков.

Бартоломей Пуховский, советник депутата Сейма Польши Александры Кот:

"Предпочтительным вариантом является создание более широких планов действий и введение санкций через более крупные международные форматы, то есть в противовес действиям отдельно взятого государства, которые могут повлечь негативные последствиями для различных секторов польской экономики, таких как сельское хозяйство. Ведь именно из Беларуси и России до 2022 года мы в значительной степени импортировали удобрения и иные товары, необходимые для сельскохозяйственного производства. А с 1 июля введены дополнительные штрафные пошлины на импорт этих товаров из России и Беларуси, что является успехом европейского сообщества в плане выработки согласованной позиции по снижению зависимости европейского сельскохозяйственного сектора".

Медленно, но верно сельское хозяйство Польши идет под откос. Чтобы хотя бы нащупать выход из дотационной ямы, прямо сейчас надо выделить 140 млрд злотых (это примерно 38 млрд долларов). Бьет тревогу Польская банковская ассоциация.

Польскому сельскому хозяйству не хватает огромных инвестиций. Речь идет примерно о 140 млрд злотых. Без этих средств отрасли будет сложно развиваться и сохранять конкурентоспособность, заявил президент Польской банковской ассоциации (ZBP) Тадеуш Бялек во время Европейского форума по финансированию агробизнеса-2026. Сегодня более 250 тыс. фермеров активно используют банковские кредиты. На конец 2025 года общий объем сельскохозяйственных кредитов в банках превышал 30 млрд злотых. Ежегодно аграрии и компании агробизнеса получают около 20 млрд злотых в виде кредитов и лизинга.

А вот на что поляки денег не жалеют, так это на оружие. Знаменитые 5 % от ВВП на смертельные игрушки для взрослых - пожалуйста! А еще лучше спустить деньги своих налогоплательщиков в киевскую трубу.

Бартоломей Пуховский:

"Положительной новостью стало принятие решения на последнем саммите НАТО об увеличении минимальных расходов на оборону до 5 % ВВП каждой страны, что Польша уже фактически выполняет благодаря резкому росту расходов на оборону с 2022 года".

Вот только пан позабыл, что есть такая история, как Волынская резня. Да и в целом кулаки лучше держать за своих граждан и всем сердцем болеть за достойный уровень жизни поляков, тем более на фоне таких настроений.

52 % процента поляков недовольны экономическим и политическим положением в стране, еще 32 % считают, что ситуация будет только ухудшаться. Опрос проводил местный Центр исследования общественного мнения. Пессимизм касается и ключевых сфер жизни. Так, более 45 % поляков уверены, что не смогут получить своевременную медпомощь в случае серьезной болезни, пишет Rzeczpospolita. Местные СМИ также пишут и о том, что рост стоимости жизни заставляет поляков отказываться от создания семьи. В стране уже около 8 млн одиночек - это почти каждый третий взрослый поляк, и эксперты предупреждают, что к 2030 году это число может увеличиться до 13,5 млн.