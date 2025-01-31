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Nissan планирует уволить 9 тыс. работников по всему миру

Японский автопроизводитель Nissan сокращает производство и сотрудников на своих предприятиях в США. Всего компания планирует уволить 9 тыс. работников по всему миру из-за падения продаж и рентабельности при существенном росте запасов продукции.

Всего в компании работают более 133 тыс. человек, то есть предполагаемые сокращения затронут примерно 6 % штата.

Автопроизводитель также намерен снизить свои глобальные производственные мощности на 20 %.

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