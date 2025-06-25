Нижний Новгород готовится принять XII Форум регионов Беларуси и России

Неделя обещает быть насыщенной на партнерское взаимодействие.

Нижний Новгород 26 июня принимает участников и гостей XII Форума регионов Беларуси и России. Эстафету передала Витебская область. В 2024 году на площадке 3 городов было подписано рекордное количество документов. Это более 250 соглашений. Чем наполнят программу нынешнего форума, как готовятся принимать гостей в Нижнем Новгороде?

Нижегородская ярмарка - крупнейший конгрессно-выставочный центр Приволжья и одна из главных событийных локаций Нижнего Новгорода. Завтра и послезавтра площадка станет центром деловой программы Форума регионов Беларуси и России. Ожидается, что только в пленарном заседании примут участие более 700 человек.

В нынешний форум Беларусь и Россия входят с рекордами. Первый - в количестве заключенных соглашений на деловой программе прошлого года. Второй, что на старте настраивает на продуктивность, - товарооборот в 60 млрд долларов (абсолютный рекорд за всю историю союзной интеграции). Результаты этого года немало зависят от договоренностей на союзной площадке.

По соседству Гомсельмаш тоже с новинками и передовыми разработками в зерно- и кормоуборке. Выставка народного хозяйства открывает двери для гостей утром 26 июня, однако перед главным ярмарочным домом и в канун замечены не только обыватели, которые ловят яркие технокадры, но и представители деловых кругов. Кто-то специально приехал заранее, чтобы понимать предмет дальнейшего диалога.

Минская, Витебская, Брестская - народным подворьям из Беларуси тоже быть. Колоритный ассортимент только подчеркивает что белорусско-российский диалог не ограничивается цифрами, становимся ближе во всех без исключения сферах.