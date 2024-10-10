Нобелевская премия по литературе присуждена писательнице Хан Кан

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Нобелевская премия 2024 года по литературе присуждена южнокорейской писательнице Хан Кан "за ее глубокую поэтическую прозу, которая бросает вызов историческим травмам и обнажает хрупкость человеческой жизни". Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на на официальном сайте премии.

В пресс-релизе говорится, что Хан Кан обладает уникальным пониманием связей между телом и душой, живыми и мертвыми, и в своем поэтическом и экспериментальном стиле стала новатором в современной прозе. Главным международным прорывом лауреата по литературе этого года стал роман "Вегетарианка", в котором рассказывается о жестоких последствиях отказа главной героини от употребления мяса. В 2016 году он принес писательнице Букеровскую премию.

В 2023 году Нобелевскую премию по литературе получил норвежский писатель Юн Фоссе "за новаторские пьесы и прозу, которые выражают невыразимое". Сегодня писатель - один из самых известных драматургов в мире и главный новатор в современном театре. Отмечалось, что в своих произведениях автор выражает самые сильные человеческие эмоции, используя при этом самую простую повседневную терминологию.

С 1901 по 2023 год было присуждено 116 Нобелевских премий по литературе. Самым молодым лауреатом Нобелевской премии по литературе в 1907 году стал 41-летний Редьярд Киплинг. Старейшим лауреатом премии в этой области в 2007 году стала Дорис Лессинг, которая получила награду в возрасте 88 лет. Литературной премии за все время были удостоены 17 женщин.