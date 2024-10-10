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Нобелевская премия по литературе присуждена писательнице Хан Кан
Нобелевская премия 2024 года по литературе присуждена южнокорейской писательнице Хан Кан "за ее глубокую поэтическую прозу, которая бросает вызов историческим травмам и обнажает хрупкость человеческой жизни". Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на на официальном сайте премии.
В пресс-релизе говорится, что Хан Кан обладает уникальным пониманием связей между телом и душой, живыми и мертвыми, и в своем поэтическом и экспериментальном стиле стала новатором в современной прозе. Главным международным прорывом лауреата по литературе этого года стал роман "Вегетарианка", в котором рассказывается о жестоких последствиях отказа главной героини от употребления мяса. В 2016 году он принес писательнице Букеровскую премию.
В 2023 году Нобелевскую премию по литературе получил норвежский писатель Юн Фоссе "за новаторские пьесы и прозу, которые выражают невыразимое". Сегодня писатель - один из самых известных драматургов в мире и главный новатор в современном театре. Отмечалось, что в своих произведениях автор выражает самые сильные человеческие эмоции, используя при этом самую простую повседневную терминологию.
С 1901 по 2023 год было присуждено 116 Нобелевских премий по литературе. Самым молодым лауреатом Нобелевской премии по литературе в 1907 году стал 41-летний Редьярд Киплинг. Старейшим лауреатом премии в этой области в 2007 году стала Дорис Лессинг, которая получила награду в возрасте 88 лет. Литературной премии за все время были удостоены 17 женщин.
11 октября станет известен лауреат Нобелевской премии мира. Обладатель премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции в 1968 году, будет назван 14 октября. Вручение награды традиционно состоится в день смерти Нобеля - 10 декабря.
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