Кроме роста цен на электроэнергию, прибалты получили и подорожавшие продукты питания. При этом день выхода из БРЭЛЛ европейские чиновники праздновали как день независимости от России, а выглядело это как день победы над здравым смыслом.

"К этому готовились давно. К тому же у нас система БРЭЛЛ была рассчитана на промышленное производство с большим потреблением электроэнергии, которого давно нет ни в Латвии, ни Литве, ни в Эстонии. Поэтому тех мощностей, которые вырабатывают эти государства и которые получаем из Финляндии, Швеции и Польши, вполне достаточно для стабильной работы. Но сейчас самое смешное, что у нас будет цена за электричество зависеть от разных условий - например, она поднялась из-за того, что дул слишком слабый ветер".