Стало известно, что Вашингтон не намерен ограничиться одними только украинскими минералами, чернозем тоже входит в зону интересов. Американский Центр стратегических и международных исследований опубликовал "План восстановления сельского хозяйства в Украине".

За ширмой красивого названия скрывается, по сути, план создания колонии с плантациями, где гастарбайтерами будет оставшееся в Украине население. О новой "банановой республике" - в рубрике "Катюшин расчет".

50 лет назад западные страны официально отказались от колоний в Африке, но не отказались от самой идеи. И при скромном обаянии так называемых инвесторов Украину ждут не инвестиции, а колонии за долги и судьба гастарбайтеров. Не только недра, не только земли, но и натурой на поколения.

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В США опубликован план, как из Украины сделать аграрную колонию, привлекательную для иностранных, а конкретно американских компаний. Что нужно вложить, чтобы потом взять и выгодно продать. И все это уж слишком точно напоминает план, разработанный примерно 80 с лишним лет назад. Население проредить, вывезти все ценное, что доступно для транспортировки, а оставшееся население отправить работать, чтобы на Западе могли выгодно продать.

Кстати, Гитлер уместно полагал, что украинские территории - это сказка, где воткни палку в землю, она зацветет. Официально нынешний документ называется "План восстановления сельского хозяйства в Украине". Он включает в себя восстановление инфраструктуры на первый взгляд. Но что важно: "должен быть развит рынок земли", чтобы иностранным компаниям было привлекательно эти земли покупать.

Елена Панина, директор Института международных политических и экономических стратегий "Русстрат":

"Фактически мы имеем сценарий реализации давней мечты Киева об Украине как "аграрной сверхдержаве". Только вид она будет иметь сырьевого придатка и ресурсной базы Европы, а на ее полях предстоит трудиться старикам, женщинам и подросткам. Так, вместе с коммунистическим наследием с Украины выветрятся и высокотехнологичные индустриальные сферы применения человеческого капитала".

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"Вот характерный пример. Пассаж о "развитии рынка земли" как обязательном элементе будущего незалежной идет рука об руку с тезисом о необходимости превращения украинского агробизнеса в "одно из самых привлекательных направлений для иностранных инвесторов". Проще говоря, перечисленные старики, женщины и подростки будут работать, скорее всего, на землях, скупленных западными корпорациями", - отметила она.

Такие вещи нужно читать между строк. Фактически этот план предлагает распродать иностранному бизнесу чернозем, а на плантациях колонии гастарбайтерами оставить работать украинцев. Все доходы пойдут на Запад. Можно было бы возразить, если пойдут инвестиции, будут рабочие места. Но частный заокеанский инвестор будет высасывать выгоду, ему глубоко наплевать, что будет с этим местом лет так через 100. И никаких вложений в экономику страны, социальных гарантий, пенсий или больничных. На место одного раба обязательно придет другой.

Владимир Олейник news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e500d4b9-179a-401a-b0ca-1aba70cd11c4/conversions/b6efed74-28d3-42be-bdd4-2c807642e85e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e500d4b9-179a-401a-b0ca-1aba70cd11c4/conversions/b6efed74-28d3-42be-bdd4-2c807642e85e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e500d4b9-179a-401a-b0ca-1aba70cd11c4/conversions/b6efed74-28d3-42be-bdd4-2c807642e85e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e500d4b9-179a-401a-b0ca-1aba70cd11c4/conversions/b6efed74-28d3-42be-bdd4-2c807642e85e-xl-___webp_1920.webp 1920w

"В соответствии с Конституцией Украины, статья 13, земля и ее недра не просто принадлежат народу, а являются собственностью украинского народа. Т.е., если вы будете принимать какое-то решение о продаже этой земли, безусловно, надо спросить у собственника. А спросить можно только одним путем - референдум, - заметил участник общественного движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник. - Но плюнув на все это, постепенно Порошенко, а потом и Зеленский начали нарушать Конституцию Украины, и в 2021 году был открыт рынок земли".

Он отметил, что это решение было требованием Международного валютного фонда, чтобы взять кредиты. "И в конечном итоге сейчас земля не принадлежит украинскому народу", - заключил Владимир Олейник.

Важно отметить, что ресурсная сделка уже заключена. Т.е. все, что в недрах, уже отдано США. Было бы глупо оставлять то, что может дать эта земля.

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И, кстати, эта сделка по ресурсам яркий пример. Суть следующая. США и Украина создают инвестиционный фонд. Он будет рулить продажей лицензий иностранным компаниям (американским естественно). Эти компании таким образом получат право на разработку месторождений. Но деятельность самого фонда за пределами законодательного поля Украины. Вроде как 50 % доходов останутся в Украине. Но никаких налогов предприятия платить не будут, т.е. отчислений в украинский бюджет ноль, но плати, копай, где хочешь, делай, что хочешь.

Документ фактически делает из Украины классическую колонию и приведет к беспрецедентному оттоку денег из страны. Это прогноз Всемирного банка. Однако детали сделки Банковая держит в строжайшем секрете. Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что готовит судебный иск с требованием рассекретить содержание и условия так называемой минеральной сделки с США, напомнив, что согласно Конституции все недра и полезные ископаемые принадлежат народу Украины.

"Дал задание своей юридической команде готовить иск в суд с требованием рассекретить документы, которыми реализуется сделка между Зеленским и США по недрам Украины. Кроме ст.13 Конституции, которая подразумевает, что недра принадлежат народу, власть была обязана провести общественные слушания и обнародовать условия этого соглашения. Не сделав это, Зеленский, Шмыгаль, Свириденко совершили госизмену (действия в интересах другой страны) и хищение госсобственности, - подчеркнул Александр Дубинский. - Чем это все закончится, они могут узнать у своего друга Саакашвили. К слову, один из людей Саакашвили возглавляет Госагентство, через которое Зеленский и Ко украли украинские недра".

Теперь напомним, что Украина уже сегодня должна очень много денег кредиторам и не способна оплачивать свои счета. Еще до начала СВО Банковая назанимала средств на 98 млрд долларов - это более 48 % ВВП. В 2023 году госдолг вырос уже почти до 141 млрд долларов (88,1 % к ВВП), а в 2025-м, по прогнозам МВФ, перевалит за 100 %.