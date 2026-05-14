Фото: БЕЛТА

В Польше разгорается открытый внутриполитический конфликт между президентом Каролем Навроцким и премьер-министром Дональдом Туском. Противостояние консерваторов и неолибералов перешло в публичную плоскость, что нетипично для польской политической традиции. Эксперты связывают этот кризис с попыткой пересмотра конституции и борьбой за полномочия главы государства, а также с глубинным расколом между США и "Старой Европой". Ситуацию прокомментировал аналитик Сергей Дик в программе "Актуальное интервью".

Интересна небывалая открытость внутриполитического скандала в Польше. Противостояние между консерваторами (партия "Право и Справедливость", поддерживающая президента) и неолибералами (сторонниками премьера Туска) достигло точки кипения и активно муссируется в информационном пространстве.

Первые признаки серьезного разлома появились еще в августе 2025 года. Тогда избранный президент Кароль Навроцкий в своей инаугурационной речи заявил, что конституция 1997 года исчерпала свой потенциал. По его мнению, основной закон не позволяет обществу развиваться дальше из-за фундаментальных противоречий между президентской властью и кабинетом премьера. Он указал на необходимость разработки новой конституции.

В годовщину празднования польской Конституции 3 мая Навроцкий объявил о создании совета по разработке новой конституции к 2030 году и даже определил квоты на участие в нем от каждой партии. Однако политические силы, в частности партии, поддерживающие Дональда Туска, пока не согласовали эти решения. Аналитик выразил сомнение, что неолибералы вообще подключатся к этой работе. За развитием событий остается только наблюдать.

аналитик Сергей Дик

В настоящее время фигура президента в Польше не является чисто декоративной. Однако для решения любых серьезных вопросов или преодоления проблем главе государства необходимо заручиться поддержкой двух третей нижней палаты парламента (Сейма) и большинством в Сенате. На данный момент у Навроцкого такого большинства нет, и, судя по прогнозам перед выборами 2027 года, партия "Право и Справедливость" не сможет его обеспечить нужным количеством голосов.

Планы Навроцкого рассчитаны до 2030 года: он намерен не только подготовить проект новой конституции, но и попытаться переизбраться на второй срок. Если это удастся, он сможет руководить страной уже по новому основному закону, где президентские полномочия будут значительно расширены, что позволит консерваторам проводить свою политику беспрепятственно.

Обострение конфликта происходит на фоне растущих противоречий между Европейским Союзом и Соединенными Штатами. Сергей Дик обратил внимание, что за президентом Навроцким стоят американцы, в то время как Дональда Туска поддерживает "Старая Европа".

То, что внешние игроки настолько явно расходятся в поддержке различных политических сил внутри третьей страны, выглядит показательно. В качестве параллельного примера он приводит Венгрию, где безапелляционная поддержка Виктора Орбана со стороны США не оказала решающего воздействия, и в итоге европейцы усилили давление.

В этой связи вспоминается визит Эммануэля Макрона в Гданьск на форум польско-французской дружбы 20 апреля. Президент Франции провел встречу исключительно с Дональдом Туском, полностью проигнорировав президента Навроцкого. Обсуждались проблемы, связанные с ядерным вооружением, причем переговоры были секретными. Этот шаг демонстрирует стремление Европы перетянуть Польшу на свою сторону.

На фоне того, что из Польши раздаются голоса о необходимости вступления в "ядерный клуб", ситуация становится особенно тревожной. Это полностью противоречит Договору о нераспространении ядерного оружия. Аналогичные зазвучали и в Германии, где местные элиты заявляют о возможности создания собственного ядерного оружия в течение двух лет. Даже Япония, пережившая Хиросиму и Нагасаки, начала обсуждать подобные перспективы.

Создается опасная ситуация, которая может выйти из-под контроля. В Европе открыто анонсируют возможный конфликт с Российской Федерацией в 2029-2030 годах. В Польше раздаются уверенные голоса о необходимости увеличения армии до 500 тыс. человек, чтобы она стала самой большой сухопутной армией в Европе (сегодня это турецкая армия).

У поляков всегда были амбиции. История помнит, чем они заканчивались - достаточно вспомнить Вторую мировую войну. Соседей не выбирают, но в данном случае необходимо внимательно отслеживать эти поползновения. Аналитик полагает, что наличие у Беларуси "Орешника" и в целом тактического ядерного оружия является сдерживающим фактором. Его размещение даже в информационном пространстве, по мнению эксперта, охладило горячие головы в странах Балтии и Польше.