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Новый год 2025 дошел до Австралии

Сейчас Новый год шагает по Австралии. Шумными гуляньями, громкими песнями и яркими фейерверками 2025 год встречают в Канберре, Хобарте и на острове Лорд-Хау. Но ярче всех в Сиднее.

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Буквально три часа назад 2025-й встретили жители Республики Кирибати. На остров Рождества с населением немногим более 7 тыс. праздник пришел первым в мире. Через час хлопки игристого прозвучали в Новой Зеландии, на Фиджи и островах Тонга.

Новый год 2025

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