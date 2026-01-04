3.71 BYN
Новый год без надежды: почему 2026 год станет для ЕС проверкой на прочность
Новый год в Европе начался с признаний, от которых у рядовых граждан оптимизма стало еще меньше. Лидеры вместо праздничных обещаний говорят о кризисах и долгах, которые будут только расти.
Неудивительно, что Брюссель все чаще сравнивают с машиной, которая давит рост и здравый смысл, а будущее Союза - с антиутопией. Почему 2026 год для европейцев обещает стать очередным испытанием?
"Это был тяжелый год, тяжелее чем тот", - примерно так в Новый год провожали своих граждан европейские лидеры. Кто-то обещал приложить все усилия, чтобы восстановить задыхающуюся экономику и хоть как-то залатать зияющие дыры в карманах налогоплательщиков, а кто-то был искренен и не скрывал - 2026 год будет еще хуже.
Джорджа Мелони, премьер-министр Италии:
"Мы семья, мы команда. Мы воюем круглый год. Этот год не был простым ни для кого из нас. Но не волнуйтесь, следующий год будет намного хуже, поэтому я рекомендую вам хорошо отдохнуть в эти праздничные дни".
Удивительный оптимизм в удивительно сложное время, особенно если учитывать, что именно Италия - одна из тех стран, которые подложили всему Евросоюзу бомбу замедленного действия. С одной стороны несколько лидеров сохранили остатки достоинства блока, предотвратив кражу российских активов, с другой - теперь 90 млрд евро Зеленский получит из карманов европейских налогоплательщиков.
Но и это еще не все - проценты никто не отменял. По ним странам придется платить еще примерно по 3 млрд в год. И самое удивительное, формально Украина должна будет вернуть кредит лишь после окончания конфликта и выплаты Россией репараций, но ведь все прекрасно понимают: никто ничего не отдаст.
Бартоломей Пейо, депутат Сейма Польши:
"Я считаю, что нам не стоит "жировать", но важно понимать, что мы будем выплачивать проценты по этим долгам. Только при власти "Права и Справедливости" долг, взятый ради Украины, несет проценты примерно в 120 млн злотых. Платим это мы - поляки - из своих карманов. Сейчас, по расчетам, долг в 90 млрд создает нагрузку на бюджет около 650 млн злотых, почти доходит до миллиарда. И это нужно ясно сказать - у нас огромный кризис в здравоохранении: нет денег на лечение и спасение жизней поляков".
Вот она, суровая правда. Польше нынче, и правда, не до жиру, учитывая колоссальные траты на милитаризацию. Но новый год обещает еще большие проблемы, общеевропейские. Спасибо зеленой повестке. С 1 января 2026 года налог на выбросы CO₂ для местных компаний повысится с 55 до 65 евро за тонну. Это приведет к подорожанию цемента, стали, удобрений и еще больше пошатнет конкурентоспособность компаний.
Более того, при ввозе товаров из стали, железа и алюминия в Евросоюз из других стран также будут учитывать, сколько углекислого газа выбрасывалось при их производстве. Если они были высокими, на границе придется заплатить дополнительный сбор. В итоге бытовая техника, инструменты и автомобили рискуют заметно прибавить в цене. В 2025 году европейцы и так экономили на подарках, что будет дальше - представить страшно.
"Мы стали беднее, чем были 10 лет назад. У меня есть 20-летняя дочь, и я действительно вижу разницу в подарках. Это все, что я могу сказать. Это очень сложно. Хочется верить, что в 2026 году ситуация улучшится. Но, глядя на то, что происходит, боюсь, все будет наоборот", - рассказала жительница Евросоюза.
Впрочем, и это полбеды. В январе 2026 года вступает в силу еще одна директива Европейского союза - закон направлен на глобальную защиту лесов и запрещает ввоз в ЕС товаров, для производства которых с 2021 года вырубались леса. И тут становится понятно, почему в Брюсселе так пытались протащить до Нового года сделку с МЕРКОСУР. Ведь как раз латиноамериканские страны, входящие в это сообщество, грешат этим делом.
В сухом остатке получается, что европейским производителям теперь придется кардинально менять все логистические цепочки. Традиционные поставщики окажутся под запретом, а поиски новых - дело не из дешевых. Теперь кофе и какао, пальмовое масло, соя, каучук, древесина и говядина, а также изделия из них тоже дадут заметный плюс в прайсе. И разве после такого кто-то решит заявить, что в ЕС еще осталось здравомыслие?
Кристин Андерсон, депутат Европарламента от Германии:
"Мисс фон дер Ляейн, у Вас хватает наглости говорить о моменте независимости Европы. Независимости от чего? От здравого смысла? Тогда вы попали в точку. Здравый смысл означает отказ от зеленой сделки, отказ от запрета на двигатели внутреннего сгорания, сокращение бюрократии и налогов, признание того, что существует только два пола и, самое главное, сокращение власти ЕС. Вместо того чтобы доверить странам-членам делать свой собственный выбор, вы управляете ими до беспамятства. Правда в том, что Вам нельзя доверить управление даже лимонадным киоском. Вы потратите три года на написание лимонной стратегии, на борьбу с некачественными товарами, а потом обнаружите, что у вас самих нет лимонов. В этом, конечно же, вы будете обвинять Трампа, Путина и Орбана. Европе действительно нужно, чтобы вы ушли в отставку и чем быстрее, тем лучше".
Кстати, под Новый год издание Welt поделилось своим пророчеством по поводу будущего Евросоюза. Выяснилось, что его попросту нет. Главная проблема в том, что нынешний Брюссель превратился в машину сдерживания всякого роста. Он ставит под угрозу процветание и разделяет целый континент. А любой, кто критикует, - автоматически становится врагом.
Вместо решения экономических проблем, в высоких кабинетах думают о том, как ввести глобальную цензуру, где даже негатив в чатах будет приравнен к преступлению. ЕС полностью оторван от жизни и обуян спесью и высокомерием. Он все больше похож на антиутопию, где судьбами миллионов заведует человек, которого даже никто не выбирал. Впрочем, истина проста: тот, кто позволил превратить себя в червя, не должен жаловаться, когда его давят.