Новый год шагает по планете - какие страны уже встретили праздник

Новый год уже шагает по планете. Буквально два часа назад 2025-й встретили жители Республики Кирибати (островного государства в Тихом океане).

На остров Рождества с населением немногим более 7 тыс. праздник пришел первым в мире. Через час хлопки игристого прозвучали в Новой Зеландии, на Фиджи и островах Тонга. А в эти минуты Новый год отмечает российская Камчатка.