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Новый год шагает по планете - какие страны уже встретили праздник
Новый год уже шагает по планете. Буквально два часа назад 2025-й встретили жители Республики Кирибати (островного государства в Тихом океане).
На остров Рождества с населением немногим более 7 тыс. праздник пришел первым в мире. Через час хлопки игристого прозвучали в Новой Зеландии, на Фиджи и островах Тонга. А в эти минуты Новый год отмечает российская Камчатка.
В 16 часов поздравления будут принимать жители Магадана, Южно-Сахалинска, а также австралийского Сиднея, Мельбурна, Канберры и Вануату.
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