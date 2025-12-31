Новый год встретили жители Республики Кирибати

Новый год начал шествие по планете - 2026-й уже встретили жители Республики Кирибати, островного государства в Тихом океане. Туда, на остров Рождества (с населением чуть более 7 тысяч человек), праздник пришел первым в мире.

Куранты бьют и на острове Чатем в Новой Зеландии. В 16 часов в прямом эфире поздравим жителей австралийского Сиднея, а в 18:00 по Минску Новый год встретят в КНДР, Республике Корея и Японии.

Вместе с Беларусью наступление 2026-го отпразднуют, в том числе, жители России, Бахрейна, Джибути, Иордании, Ирака, Йемена, Катара, Саудовской Аравии.