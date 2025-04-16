Новый исторический рекорд: стоимость золота превысила 3,3 тыс. долларов за унцию

Стоимость золота снова обновила исторический рекорд и превысила 3,3 тыс. долларов за унцию. Об этом сообщает РИА Новости.

К 08:17 мск июньское фьючерсы на золото на нью-йоркской бирже Comex дорожали на 61,22 доллара, или на 1,89 % относительно предыдущего закрытия - до 3301,62 доллара за тройскую унцию. Майские фьючерсы на серебро тоже росли - на 0,49 %, до 32,455 доллара за унцию.

Спрос на золото как на надежный актив увеличивается в случае геополитической неопределенности или напряженности в мировой экономике. Но некоторые экономисты предостерегают от его покупки в условиях максимальных исторических цен.

Так, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Виталий Манжос отметил, что сейчас покупка золота не выглядит самым привлекательным способом вложения средств на короткий и средний срок. По его словам, соотношение риска и потенциального дохода хуже, чем при инвестиции в некоторые другие активы.