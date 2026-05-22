Новый коррупционный скандал в Латвии: обыски прошли сразу в трех крупных больницах

В системе здравоохранения Латвии разгорается коррупционный скандал. В крупнейших медцентрах страны провели масштабные обыски.



Силовики нагрянули сразу в две ключевые рижские больницы и региональную клинику в Валмиере. Следствие уже возбудило три уголовных дела, связанных с грубыми нарушениями при проведении госзакупок. Высших должностных лиц медучреждений подозревают в тайном сговоре с поставщиками.



По версии правоохранителей, условия дорогостоящих тендеров умышленно подгонялись под конкретные компании. Как пишут СМИ, общая сумма сомнительных контрактов за счет бюджета Латвии и фондов ЕС - не менее 4 млн евро.