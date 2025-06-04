Новый президент Республики Корея не принял отставку старого правительства. Ли Чжэ Мен разрешил уйти только министру юстиции. В администрации пояснили, что такое решение связано с желанием обеспечить стабильность в государственных делах.

Напомним, новым президентом стал кандидат от оппозиционной демократической партии. Он уже пообещал обеспечить безопасность на Корейском полуострове через диалог с Пхеньяном. Также он не раз высказывался, что неразумно игнорировать возможности расширения сотрудничества с Россией и Китаем и называл Москву потенциально возможным партнером.