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Новый президент Республики Корея не принял отставку старого правительства
Новый президент Республики Корея не принял отставку старого правительства. Ли Чжэ Мен разрешил уйти только министру юстиции. В администрации пояснили, что такое решение связано с желанием обеспечить стабильность в государственных делах.
Напомним, новым президентом стал кандидат от оппозиционной демократической партии. Он уже пообещал обеспечить безопасность на Корейском полуострове через диалог с Пхеньяном. Также он не раз высказывался, что неразумно игнорировать возможности расширения сотрудничества с Россией и Китаем и называл Москву потенциально возможным партнером.