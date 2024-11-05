Новый рекорд - стоимость биткоина превысила 100 тыс. долларов

По данным на 05:33 по московскому времени, криптовалюта преодолела отметку 100 тыс. долларов (+4,49%).

По состоянию на 05:42 по московскому времени, биткойн ускорил рост и находился на уровне 101 тыс. долларов (+5,63%).

Ранее эксперты сообщали, что Bitcoin в ближайшие дни может легко взять отметку в 100 тыс. долларов и продолжить дальнейший рост - вплоть до 300 тыс. долларов в текущей фазе роста. При этом технические коррекции, которые при отсутствии серьезных негативных факторов будут выкуплены, не исключены.