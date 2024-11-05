3.34 RUB
3.49 USD
3.67 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоРегионыЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Новый рекорд - стоимость биткоина превысила 100 тыс. долларов
Стоимость биткойна обновила исторический максимум, превысив 100 тыс. долларов, свидетельствуют данные площадки Binance, сообщает ТАСС.
По данным на 05:33 по московскому времени, криптовалюта преодолела отметку 100 тыс. долларов (+4,49%).
По состоянию на 05:42 по московскому времени, биткойн ускорил рост и находился на уровне 101 тыс. долларов (+5,63%).
Ранее эксперты сообщали, что Bitcoin в ближайшие дни может легко взять отметку в 100 тыс. долларов и продолжить дальнейший рост - вплоть до 300 тыс. долларов в текущей фазе роста. При этом технические коррекции, которые при отсутствии серьезных негативных факторов будут выкуплены, не исключены.
Президент
Все
Лукашенко поздравил Нетумбо Нанди-Ндаитву с победой на выборах президента Намибии
В Академию национальной безопасности можно будет поступить на гражданские специальности
Торговля между Беларусью и Россией достигнет 60 млрд долларов и обновит исторический максимум
Что на повестке дня в СГ и в отношениях с Россией? Лукашенко сверился с белорусской делегацией
Политика
Все
Общество
Все
Узнали, во сколько обойдется новогодний банкет в белорусском санатории
Депутаты Беларуси провели выездное заседание в рыбхозе "Волма", что интересовало парламентариев
Благотворительные акции пройдут в рамках международной рождественской ярмарки 14 декабря в Минске
На 63-м году жизни не стало врача-диетолога Алексея Ковалькова
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все