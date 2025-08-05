3.69 BYN
2.99 BYN
3.46 BYN
Новый шантаж от Трампа - президент США намерен поднять пошлины для ЕС и Индии
Автор:Редакция news.by
Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение суток существенно повысит пошлины в отношении Индии из-за закупок страной нефти из России. Ранее эта цифра составляла 25 %.
Не забывает Трамп и про союзников. Американский лидер обещает повысить тарифы в отношении ЕС до 35 %, если союз не выполнит свои обязательства по инвестициям в экономику США.
Согласно торговой сделке, Брюссель обязался вложить в Штаты 600 млрд долларов.