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Новый шантаж от Трампа - президент США намерен поднять пошлины для ЕС и Индии

Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение суток существенно повысит пошлины в отношении Индии из-за закупок страной нефти из России. Ранее эта цифра составляла 25 %.

Не забывает Трамп и про союзников. Американский лидер обещает повысить тарифы в отношении ЕС до 35 %, если союз не выполнит свои обязательства по инвестициям в экономику США.

Согласно торговой сделке, Брюссель обязался вложить в Штаты 600 млрд долларов.

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