Новый шантаж от Трампа - президент США намерен поднять пошлины для ЕС и Индии

Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение суток существенно повысит пошлины в отношении Индии из-за закупок страной нефти из России. Ранее эта цифра составляла 25 %.

Не забывает Трамп и про союзников. Американский лидер обещает повысить тарифы в отношении ЕС до 35 %, если союз не выполнит свои обязательства по инвестициям в экономику США.