Новый скандал разгорелся в Польше

Скандал разгорелся в Польше. Там вновь выяснилось, что руководят страной люди без высшего образования.

Заместитель министра сельского хозяйства Михал Колодзейчак приобрел свой диплом за деньги. Перед поступлением на государственную службу чиновник не имел подтверждения своего образования.