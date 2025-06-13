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Новый скандал разгорелся в Польше
Автор:Редакция news.by
Скандал разгорелся в Польше. Там вновь выяснилось, что руководят страной люди без высшего образования.
Заместитель министра сельского хозяйства Михал Колодзейчак приобрел свой диплом за деньги. Перед поступлением на государственную службу чиновник не имел подтверждения своего образования.
Предполагается, что он подделал документы о степени бакалавра Силезского университета задним числом. Они подписаны человеком, который в то время в данном вузе не работал.