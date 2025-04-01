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Новый союз - Азия объединяется против пошлин США
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Вчерашние союзники США объединяются с Пекином. Китай, Япония и Южная Корея достигли консенсуса о том, что три страны совместно отреагируют на пошлины Вашингтона.
Япония и Южная Корея стремятся импортировать полупроводниковое сырье из Китая, а Пекин также заинтересован в закупке микросхем из этих стран. Все три стороны договорились укреплять сотрудничество в цепочке поставок и активизировать диалог по вопросам экспортного контроля.
Отметим, ранее СМИ сообщили, что три страны активизировали переговоры о совместном взаимодействии на фоне планов президента США Дональда Трампа ввести пошлины на импорт с 2 апреля.