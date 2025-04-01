Новый союз - Азия объединяется против пошлин США

Вчерашние союзники США объединяются с Пекином. Китай, Япония и Южная Корея достигли консенсуса о том, что три страны совместно отреагируют на пошлины Вашингтона.

Япония и Южная Корея стремятся импортировать полупроводниковое сырье из Китая, а Пекин также заинтересован в закупке микросхем из этих стран. Все три стороны договорились укреплять сотрудничество в цепочке поставок и активизировать диалог по вопросам экспортного контроля.