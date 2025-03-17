Новый срок. Саакашвили добавили 4,5 года тюрьмы

Михаилу Саакашвили добавили к тюремному сроку 4 с половиной года за незаконное пересечение границы в 2021 году. Решение принял Тбилисский городской суд.



Сам Саакашвили в заседании не участвовал. По совокупности приговоров суд назначил бывшему президенту Грузии наказание в виде лишения свободы на 12 лет и 6 месяцев. К уже указанному сроку также добавляются 8 лет из 9, к которым Саакашвили приговорили по делу о растрате госсредств.



Так как срок заключения экс-президента отсчитывается с момента его задержания в октябре 2021 года, совокупный срок отбывания наказания истечет в 2034-м.