Новое соглашение с Китаем поможет нарастить грузопотоки через терминал "Великого камня" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ee7aba9-976e-4f70-a6a7-d5b453bd5024/conversions/da776c79-3509-41f0-80af-0f680b61dbaf-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ee7aba9-976e-4f70-a6a7-d5b453bd5024/conversions/da776c79-3509-41f0-80af-0f680b61dbaf-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ee7aba9-976e-4f70-a6a7-d5b453bd5024/conversions/da776c79-3509-41f0-80af-0f680b61dbaf-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ee7aba9-976e-4f70-a6a7-d5b453bd5024/conversions/da776c79-3509-41f0-80af-0f680b61dbaf-xl-___webp_1920.webp 1920w

Визит белорусской делегации в Китай завершился прорывным соглашением. В городе Сиань финализирован пятилетний переговорный процесс: Международная портовая группа Сианя войдет акционером в проект в "Великом камне" по строительству бимодального контейнерного терминала.

О том, почему китайские партнеры пять лет оценивали белорусские возможности, как региональное сотрудничество переросло в промышленную кооперацию и зачем стране 100 роботов на 10 тыс. занятых, рассказал глава Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой в "Актуальном интервью".

Договоренность о строительстве терминала в "Великом камне" была достигнута на уровне лидеров Беларуси и Китая еще несколько лет назад. Однако китайская сторона присматривалась. "Учитывая отсутствие у нас большого опыта именно в глобальной международной логистике, китайские коллеги хотели посмотреть, на что мы способны. Увидев, что первый этап реализации проекта в индустриальном парке фактически своими силами мы успешно заканчиваем в октябре 2026 года, они стали более смело, более открыто входить в качестве акционера", - пояснил Дмитрий Крутой.

Теперь, благодаря прямым инвестициям китайской портовой группы, проект получит завершенный вид и серьезные экономические эффекты. Это тем более важно, что с 1 января 2026 года заработало соглашение о торговле услугами и инвестициях, где логистика занимает ключевое место. "Транспортные услуги составляют в среднем 75 %. Это самый быстрорастущий сектор двусторонних отношений - рост в три раза за последние пять лет", - подчеркнул глава Администрации Президента.

Последние три интенсивных года отношений Беларуси и Китая принесли плоды. Побратимство со всеми китайскими провинциями и ключевыми городами позволило опуститься с уровня глобальных корпораций на уровень средних - по меркам КНР, но суперсовременных по белорусским меркам - компаний.

Для Китая промышленность остается сердцем развития. Автомобилестроение занимает 10 % ВВП КНР, и эта отрасль обозначена как приоритет и для белорусско-китайского взаимодействия. "Электротранспорт бурно развивается в Беларуси. Народный автомобиль BELGEE теперь есть и в электрическом исполнении, мы подтягиваем зарядную инфраструктуру. И здесь есть современные технологии Китая, которые нужно быстро перенести в нашу страну", - сказал Дмитрий Крутой.