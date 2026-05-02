Новое соглашение с Китаем поможет нарастить грузопотоки через терминал "Великого камня"
Визит белорусской делегации в Китай завершился прорывным соглашением. В городе Сиань финализирован пятилетний переговорный процесс: Международная портовая группа Сианя войдет акционером в проект в "Великом камне" по строительству бимодального контейнерного терминала.
О том, почему китайские партнеры пять лет оценивали белорусские возможности, как региональное сотрудничество переросло в промышленную кооперацию и зачем стране 100 роботов на 10 тыс. занятых, рассказал глава Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой в "Актуальном интервью".
Договоренность о строительстве терминала в "Великом камне" была достигнута на уровне лидеров Беларуси и Китая еще несколько лет назад. Однако китайская сторона присматривалась. "Учитывая отсутствие у нас большого опыта именно в глобальной международной логистике, китайские коллеги хотели посмотреть, на что мы способны. Увидев, что первый этап реализации проекта в индустриальном парке фактически своими силами мы успешно заканчиваем в октябре 2026 года, они стали более смело, более открыто входить в качестве акционера", - пояснил Дмитрий Крутой.
Теперь, благодаря прямым инвестициям китайской портовой группы, проект получит завершенный вид и серьезные экономические эффекты. Это тем более важно, что с 1 января 2026 года заработало соглашение о торговле услугами и инвестициях, где логистика занимает ключевое место. "Транспортные услуги составляют в среднем 75 %. Это самый быстрорастущий сектор двусторонних отношений - рост в три раза за последние пять лет", - подчеркнул глава Администрации Президента.
Последние три интенсивных года отношений Беларуси и Китая принесли плоды. Побратимство со всеми китайскими провинциями и ключевыми городами позволило опуститься с уровня глобальных корпораций на уровень средних - по меркам КНР, но суперсовременных по белорусским меркам - компаний.
Для Китая промышленность остается сердцем развития. Автомобилестроение занимает 10 % ВВП КНР, и эта отрасль обозначена как приоритет и для белорусско-китайского взаимодействия. "Электротранспорт бурно развивается в Беларуси. Народный автомобиль BELGEE теперь есть и в электрическом исполнении, мы подтягиваем зарядную инфраструктуру. И здесь есть современные технологии Китая, которые нужно быстро перенести в нашу страну", - сказал Дмитрий Крутой.
Отдельный вызов - роботизация. В Беларуси сегодня 15 роботов на 10 тыс. занятых на промышленных предприятиях. Программа пятилетки ставит цель - 100. "Представляете, какой нам нужно сделать серьезный скачок за несколько лет, чтобы достичь уровня автоматизации, который не является даже средним к текущему развитию Китая? Без китайских партнеров мы этого сделать в ускоренном порядке не сможем", - резюмировал глава Администрации Президента.