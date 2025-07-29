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Новые факты фальсификаций на президентских выборах представила Национальная прокуратура Польши
Автор:Редакция news.by
Новые факты о фальсификациях на президентских выборах представила Национальная прокуратура Польши.
Были проверены бюллетени в 250 окружных избиркомах. Подтвердились ошибки на 17 избирательных участках. На 12 из них итоги были внесены в протоколы с ошибками, а на остальных пяти по крайней мере часть голосов, отданных за одного кандидата, была засчитана в пользу его оппонента.
Также на 84 избирательных участках (это 33 % от общего числа) были выявлены расхождения между официальными протоколами голосования и результатами проверки бюллетеней. На финальный итог голосования подтасовки не повлияли.
Победа Кароля Навроцкого неоспорима. Однако вся громкая история с самой скандальной избирательной кампанией в Польше весьма показательна.