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Новые факты фальсификаций на президентских выборах представила Национальная прокуратура Польши

Новые факты о фальсификациях на президентских выборах представила Национальная прокуратура Польши.

Были проверены бюллетени в 250 окружных избиркомах. Подтвердились ошибки на 17 избирательных участках. На 12 из них итоги были внесены в протоколы с ошибками, а на остальных пяти по крайней мере часть голосов, отданных за одного кандидата, была засчитана в пользу его оппонента.

Также на 84 избирательных участках (это 33 % от общего числа) были выявлены расхождения между официальными протоколами голосования и результатами проверки бюллетеней. На финальный итог голосования подтасовки не повлияли.

Победа Кароля Навроцкого неоспорима. Однако вся громкая история с самой скандальной избирательной кампанией в Польше весьма показательна.

Польшавыборыфальсификация