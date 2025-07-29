Новые факты фальсификаций на президентских выборах представила Национальная прокуратура Польши

Были проверены бюллетени в 250 окружных избиркомах. Подтвердились ошибки на 17 избирательных участках. На 12 из них итоги были внесены в протоколы с ошибками, а на остальных пяти по крайней мере часть голосов, отданных за одного кандидата, была засчитана в пользу его оппонента.