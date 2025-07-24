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Новые милитаристские амбиции: Литва примет дополнительных военнослужащих из США и НАТО

В Литве стоит ожидать скорого пополнения иностранного контингента войск. Вильнюс завершил подготовку инфраструктуры для размещения на своей территории дополнительных группировок военнослужащих из США и НАТО. Об этом сообщает главнокомандующий вооруженными силами Раймундас Вайкшнорас.

Чиновник заявил, что наличие на литовской земле иностранных военных - это залог безопасности страны. Также он напомнил, что параллельно продолжается переброска и интегрирование в литовскую армию немецкой танковой бригады.

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