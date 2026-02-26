3.75 BYN
Новые пошлины США превысят потолок тарифов на товары из ЕС на 4,2 млрд евро
Автор:Редакция news.by
Новые пошлины США превысят потолок тарифов на товары из ЕС на сумму более 4 млрд евро, пишет агентство Bloomberg.
По информации источников агентства, новая торговая политика США в случае ее реализации подразумевает, что за пределы оговоренного потолка по тарифам выйдет часть продукции сельского хозяйства. В эту группу товаров войдут сыр и масло, изделия из пластика, тканей, а также химикаты. Всего потолок пошлин может быть превышен для порядка 7 % экспорта Евросоюза.