Новые удары: 110 человек погибли в секторе Газа из-за атак ЦАХАЛ

Израиль нанес новые удары по сектору Газа. Телекомпания Аль-Джазира сообщает, что всего за сутки в анклаве были убиты 110 палестинцев. В этом списке находятся 30 мирных граждан, которые ждали выдачи продуктов у пункта распределения Фонда гуманитарной помощи.

В ЦАХАЛ утверждают, что приказа открывать огонь по безоружным нет. Уничтожены склады оружия, взрывные устройства и наблюдательные посты, которые использовались для засад членами ХАМАС.

Тем временем в Дохе продолжаются переговоры между Израилем и ХАМАС по Газе. Посредниками выступают Катар, Египет и США. В центре внимания план, предложенный американской стороной. Он предполагает 60-дневное прекращение огня и освобождение всех израильских заложников. ХАМАС заявил о готовности отпустить всех пленников, требуя гарантий постоянного перемирия. Израиль на это не согласен.