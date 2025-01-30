Новые власти Сирии объявили о роспуске всех силовых ведомств

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Новые сирийские власти объявили о роспуске всех силовых ведомств и действующих в стране вооруженных формирований. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление управления военных операций (руководящий орган новых властей), текст которого опубликован в его Telegram-канале.

"Мы объявляем о роспуске всех связанных с прежним режимом служб безопасности со всеми их отделениями, а также всех ополчений и формирований", - говорится в тексте.