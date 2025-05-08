Новым Папой Римским стал Роберт Прево из США

Новым папой Римским стал американский кардинал, префект дикастерии по делам епископов Роберт Фрэнсис Прево, сообщает РИА Новости.

Новый Папа Римский принял имя Лев XIV. Это первый в истории понтифик из США.

Его имя назвал кардинал-протодиакон Римско-католической церкви Доминик Мамберти. С балкона собора святого Петра он произнес знаменитую латинскую формулу Habemus papam ("У нас есть Папа").

Конклав кардиналов избрал папу вечером в четверг, на второй день заседания конклава, в четвертом туре голосования.