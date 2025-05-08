3.68 BYN
3.01 BYN
3.41 BYN
Новым Папой Римским стал Роберт Прево из США
- Важно
Новым Папой Римским стал Роберт Прево из СШАnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8bc1ada7-a1d8-49d2-acbc-a22fde99d6e7/conversions/21d64388-b99e-4c3d-b452-0803251842b4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8bc1ada7-a1d8-49d2-acbc-a22fde99d6e7/conversions/21d64388-b99e-4c3d-b452-0803251842b4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8bc1ada7-a1d8-49d2-acbc-a22fde99d6e7/conversions/21d64388-b99e-4c3d-b452-0803251842b4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8bc1ada7-a1d8-49d2-acbc-a22fde99d6e7/conversions/21d64388-b99e-4c3d-b452-0803251842b4-xl-___webp_1920.webp 1920w
Новым папой Римским стал американский кардинал, префект дикастерии по делам епископов Роберт Фрэнсис Прево, сообщает РИА Новости.
Новый Папа Римский принял имя Лев XIV. Это первый в истории понтифик из США.
Его имя назвал кардинал-протодиакон Римско-католической церкви Доминик Мамберти. С балкона собора святого Петра он произнес знаменитую латинскую формулу Habemus papam ("У нас есть Папа").
Конклав кардиналов избрал папу вечером в четверг, на второй день заседания конклава, в четвертом туре голосования.
Фото: РИА Новости