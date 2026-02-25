Украинские элиты обратились к Зеленскому с требованием ни в коем случае не проводить референдум по территориальным уступкам. Об этом пишет немецкая Welt.

Коалиция НПО утверждает, что такое голосование якобы не по Конституции, хотя статья 73 Основного закона Украины прямо предписывает решать вопросы изменения территории исключительно на всеукраинском референдуме.

Отмечается, что элиты опасаются "неправильного" результата. В условиях затяжного конфликта, тотальной мобилизации, разрушенной экономики и повсеместной коррупции реальные настроения общества расходятся с официальной риторикой.