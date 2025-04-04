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NYT: Евросоюз планирует оштрафовать компанию X на 1 млрд долларов
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Евросоюз планирует оштрафовать компанию Илона Маска Х на миллиард долларов, пишет New York Times.
По данным газеты, медиаплатформа нарушила закон о борьбе с незаконным контентом и дезинформацией.
ЕС также планирует ввести санкции против компании Маска и потребовать его внести определенные изменения в ее работе. Объявить об этом планируется летом в рамках нового закона ЕС, призванного заставить компании социальных сетей контролировать свои сервисы.
Пока европейские власти обсуждают размер штрафа, чтобы не разозлить Трампа на фоне более широких трансатлантических споров о торговле, тарифах и войне в Украине.
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