NYT: Евросоюз планирует оштрафовать компанию X на 1 млрд долларов

Евросоюз планирует оштрафовать компанию Илона Маска Х на миллиард долларов, пишет New York Times.

По данным газеты, медиаплатформа нарушила закон о борьбе с незаконным контентом и дезинформацией.

ЕС также планирует ввести санкции против компании Маска и потребовать его внести определенные изменения в ее работе. Объявить об этом планируется летом в рамках нового закона ЕС, призванного заставить компании социальных сетей контролировать свои сервисы.

Пока европейские власти обсуждают размер штрафа, чтобы не разозлить Трампа на фоне более широких трансатлантических споров о торговле, тарифах и войне в Украине.