NYT: конфликт в секторе Газа мог закончиться в апреле 2024 года

Дело фактически было за одной только его последней подписью. Однако в итоге Нетаньяху предпочел сохранить власть, поскольку с объявлением мира рухнул бы его кабинет. Для самого премьера оставить пост означало бы с большой долей вероятности еще и лишиться свободы. В Израиле против него возбуждено дело о коррупции.