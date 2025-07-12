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NYT: конфликт в секторе Газа мог закончиться в апреле 2024 года
Американское издание The New York Times опубликовало расследование, которое грозит Израилю масштабным политическим потрясением. Журналисты, собрав сотни свидетельств и проанализировав огромный объем документов, установили: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху мог остановить войну в секторе Газа еще в апреле 2024 года.
Дело фактически было за одной только его последней подписью. Однако в итоге Нетаньяху предпочел сохранить власть, поскольку с объявлением мира рухнул бы его кабинет. Для самого премьера оставить пост означало бы с большой долей вероятности еще и лишиться свободы. В Израиле против него возбуждено дело о коррупции.
Выбор Нетаньяху стоил жизней десяткам тысяч палестинцев и сотням евреев, отмечают журналисты издания.
Фото РИА Новости