NYT: расходы США на военную кампанию против Ирана за неделю составили около 6 млрд долларов

Участники ближневосточного конфликта продолжают обмен ударами, противоборствуют также и в информационной плоскости. Стали появляться вбросы, в которых израильские СМИ утверждали о впервые нанесенном Объединенными Арабскими Эмиратами ударе по Ирану. Информация недостоверна. Ее опроверг председатель комитета по обороне ОАЭ.

В Тегеране до сих пор борются с последствиями ночной атаки США и Израиля, в ходе которой удару подверглось местное нефтехранилище. Топливо попало в систему канализации города. В Сети опубликовали кадры, на которых видно, как огонь за считанные секунды охватывает всю улицу. Это воспламенилась нефть, попавшая в сточную систему.