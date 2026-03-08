3.74 BYN
NYT: расходы США на военную кампанию против Ирана за неделю составили около 6 млрд долларов
Участники ближневосточного конфликта продолжают обмен ударами, противоборствуют также и в информационной плоскости. Стали появляться вбросы, в которых израильские СМИ утверждали о впервые нанесенном Объединенными Арабскими Эмиратами ударе по Ирану. Информация недостоверна. Ее опроверг председатель комитета по обороне ОАЭ.
В Тегеране до сих пор борются с последствиями ночной атаки США и Израиля, в ходе которой удару подверглось местное нефтехранилище. Топливо попало в систему канализации города. В Сети опубликовали кадры, на которых видно, как огонь за считанные секунды охватывает всю улицу. Это воспламенилась нефть, попавшая в сточную систему.
Расходы США на военную кампанию против Ирана за первую неделю боевых действий составили около 6 млрд долларов, сообщает New York Times. Союзники Вашингтона в Европе и Азии, пишет Politico, опасаются, что война с Тегераном приведет к нехватке вооружений, закупленных у Соединенных Штатов, поскольку Пентагон быстро расходует боеприпасы и перенаправляет поставки на нужды конфликта.