NYT: Застрявшим на МКС астронавтам не выплатили сверхурочные

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) не оплатило сверхурочные астронавтам Суните Уильямс и Барри Уилмору, которые провели на Международной космической станции (МКС) дополнительные девять месяцев из-за неисправности корабля. Об этом сообщило издание The New York Times (NYT) со ссылкой на представителя Управления космических операций NASA Джими Рассела, информирует ТАСС.

Как пояснил Рассел, находясь в космосе, астронавты NASA как федеральные служащие получают официальные командировочные. Таким образом, на Уильямс и Уилмора распространяется только положение о суточных выплатах на "непредвиденные расходы", которые составляют 5 долларов в день.

Несмотря на особые условия труда и риски полетов в космос, астронавты на МКС не получают сверхурочных, отпускных или выходных пособий. NYT отмечает, что в итоге в дополнение к своей годовой зарплате (около 152 тыс. долларов) астронавты, которые провели на станции 286 дней, получат доплату около 1,4 тыс. долларов.