Нью-Йорку грозит банкротство из-за дефицита бюджета в 12 млрд долларов

Острейший финансовый кризис грозит Нью-Йорку банкротством - такое заявление сделал мэр города. Зохран Мамдани занимает свою должность лишь четыре месяца и потому бедственное положение города свалил на своего предшественника.

Дефицит нью-йоркского бюджета составляет 12 млрд долларов: Мамдани надеялся заткнуть брешь повышением налогов на жилье богатых горожан, но этого будет явно недостаточно.

Мэрия намерена запросить финансовую помощь у Трампа, в противном случае в Нью-Йорке может прекратить работу общественный транспорт, частично парализованными окажутся системы энергоснабжения, водоснабжения и другие.