Нью-Йорку грозит банкротство из-за дефицита бюджета в 12 млрд долларов
Острейший финансовый кризис грозит Нью-Йорку банкротством - такое заявление сделал мэр города. Зохран Мамдани занимает свою должность лишь четыре месяца и потому бедственное положение города свалил на своего предшественника.
Дефицит нью-йоркского бюджета составляет 12 млрд долларов: Мамдани надеялся заткнуть брешь повышением налогов на жилье богатых горожан, но этого будет явно недостаточно.
Мэрия намерена запросить финансовую помощь у Трампа, в противном случае в Нью-Йорке может прекратить работу общественный транспорт, частично парализованными окажутся системы энергоснабжения, водоснабжения и другие.
Хозяин Белого дома наверняка потребует за каждый доллар помощи тысячи уступок: Трамп ненавидит социалиста Мамдани и хотел бы сделать город царством экономического либерализма, максимально сократив социальные программы.