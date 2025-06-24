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О чем белорусская делегация говорила на встрече секретарей совбезов стран - участниц ШОС
Сегодня в мире очевидны огромные плюсы больших интеграционных форматов. Это не дань геополитической моде, а элементарная прагматичность. ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, БРИКС и ШОС - сообщества, которые стремятся к справедливому глобальному управлению.
Для Беларуси членство в Шанхайской организации сотрудничества - это признание белорусского государства как активного и важного участника обеспечения безопасности в Евразийском регионе. Наша страна не только отвечает требованиям организации, но и всесторонне продвигает повестку ШОС.
Вот и 24 июня позиция нашей страны в вопросах международной безопасности, будущего миропорядка громко прозвучала на заседании секретарей советов безопасности стран ШОС. Делегация госсекретариата Совбеза нашей страны во главе с Александром Вольфовичем приняла участие во встрече в Пекине.
Открыл заседание министр общественной безопасности Китая Ван Сяохун. В своей вступительной речи он отметил, что в настоящее время происходят стремительные изменения в мире, ШОС сталкивается с новыми вызовами в обеспечении безопасности и стабильности в регионе, но в то же время организация продемонстрировала мощную жизнеспособность.
Ван Сяохун:
"Сегодня мы собрались здесь, чтобы в полной мере использовать механизм встреч секретарей советов безопасности, еще больше укрепить консенсус между государствами-членами по усилению сотрудничества в сфере правоохранительной деятельности и безопасности, тщательно спланировать приоритетные меры для будущего сотрудничества и подготовиться к предстоящему саммиту в Тяньцзине. Это заложит прочную основу для того, чтобы ШОС могла более эффективно обеспечивать мир, безопасность и стабильность в регионе".
ШОС, без сомнения, уникальная организация. По многим параметрам напоминает блок, конечно, не военно-политический в традиционном смысле, но в то же время вопросы безопасности играют важную роль в деятельности организации.
В своем выступлении глава белорусской делегации - госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович - акцентировал внимание коллег на стремительном и негативном развитии ситуации на Евразийском континенте и в мире в целом.
"Силовой сценарий конфликта представляет серьезную угрозу для региональной стабильности и безопасности, несет в себе риск гуманитарной катастрофы и может иметь непредсказуемые глобальные последствия", - обратил внимание Александр Вольфович.
Он акцентировал внимание на нанесении ударов по ядерным объектам в Иране. "Белорусская сторона приветствует усилия ШОС, направленные на разрешение конфликта, видит его урегулирование исключительно политико-дипломатическим путем", - сказал госсекретарь.
Беларуси есть что положить в общую копилку ШОС. Свою активную позицию страна проявляла еще в статусе наблюдателя. Вот и 24 июня белорусская делегация выступила с рядом предложений, затрагивающих развитие и совершенствование борьбы с международным терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. Прозвучали предложения укрепить взаимодействие в сфере международной информационной безопасности.
Александр Вольфович:
"Беларусь сегодня как полноправный член организации высказала ряд предложений. У нас имеется определенный опыт в борьбе с экстремизмом, терроризмом, в противодействии незаконному обороту наркотиков, оружия, в борьбе в сфере информационных технологий. Нам есть чем поделиться, наши предложения были восприняты положительно. Кроме того, мы высказали пожелания о развитии диалога о формировании новой системы международной региональной безопасности".
Встреча в Пекине, можно сказать, превью перед саммитом глав государств ШОС в Тяньцзине в конце августа. Большому продуктивному разговору секретарей совбезов стран - участниц организации предшествовала встреча с зампредседателя Китая Хань Чжэном. Учитывая такой старт другого настроения на полях ШОС и не должно было быть.
Сегодня в мире очевидны огромные плюсы больших интеграционных форматов. Это не дань геополитической моде, а элементарная прагматичность. И как заметил Александр Вольфович, сегодня такие организации, как ООН уже не могут полноценно выполнять свои функции.
Беларусь продвигает концепцию "интеграции интеграций", выступая за потенциал таких региональных объединений, как ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, БРИКС и ШОС. И здесь вполне уместно сказать, пусть немного и высокопарно, вместе мы реальная сила, вместе мы сможем много.