О чем белорусская делегация говорила на встрече секретарей совбезов стран - участниц ШОС

Сегодня в мире очевидны огромные плюсы больших интеграционных форматов. Это не дань геополитической моде, а элементарная прагматичность. ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, БРИКС и ШОС - сообщества, которые стремятся к справедливому глобальному управлению.

Для Беларуси членство в Шанхайской организации сотрудничества - это признание белорусского государства как активного и важного участника обеспечения безопасности в Евразийском регионе. Наша страна не только отвечает требованиям организации, но и всесторонне продвигает повестку ШОС.

Вот и 24 июня позиция нашей страны в вопросах международной безопасности, будущего миропорядка громко прозвучала на заседании секретарей советов безопасности стран ШОС. Делегация госсекретариата Совбеза нашей страны во главе с Александром Вольфовичем приняла участие во встрече в Пекине.

Открыл заседание министр общественной безопасности Китая Ван Сяохун. В своей вступительной речи он отметил, что в настоящее время происходят стремительные изменения в мире, ШОС сталкивается с новыми вызовами в обеспечении безопасности и стабильности в регионе, но в то же время организация продемонстрировала мощную жизнеспособность.

Ван Сяохун news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d57066d7-f646-47d7-a29e-703b50d24b14/conversions/6065d971-1419-4855-a86f-7e67acaf92ce-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d57066d7-f646-47d7-a29e-703b50d24b14/conversions/6065d971-1419-4855-a86f-7e67acaf92ce-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d57066d7-f646-47d7-a29e-703b50d24b14/conversions/6065d971-1419-4855-a86f-7e67acaf92ce-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d57066d7-f646-47d7-a29e-703b50d24b14/conversions/6065d971-1419-4855-a86f-7e67acaf92ce-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ван Сяохун:

"Сегодня мы собрались здесь, чтобы в полной мере использовать механизм встреч секретарей советов безопасности, еще больше укрепить консенсус между государствами-членами по усилению сотрудничества в сфере правоохранительной деятельности и безопасности, тщательно спланировать приоритетные меры для будущего сотрудничества и подготовиться к предстоящему саммиту в Тяньцзине. Это заложит прочную основу для того, чтобы ШОС могла более эффективно обеспечивать мир, безопасность и стабильность в регионе".

ШОС, без сомнения, уникальная организация. По многим параметрам напоминает блок, конечно, не военно-политический в традиционном смысле, но в то же время вопросы безопасности играют важную роль в деятельности организации.

В своем выступлении глава белорусской делегации - госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович - акцентировал внимание коллег на стремительном и негативном развитии ситуации на Евразийском континенте и в мире в целом.

"Силовой сценарий конфликта представляет серьезную угрозу для региональной стабильности и безопасности, несет в себе риск гуманитарной катастрофы и может иметь непредсказуемые глобальные последствия", - обратил внимание Александр Вольфович.

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Он акцентировал внимание на нанесении ударов по ядерным объектам в Иране. "Белорусская сторона приветствует усилия ШОС, направленные на разрешение конфликта, видит его урегулирование исключительно политико-дипломатическим путем", - сказал госсекретарь.

Беларуси есть что положить в общую копилку ШОС. Свою активную позицию страна проявляла еще в статусе наблюдателя. Вот и 24 июня белорусская делегация выступила с рядом предложений, затрагивающих развитие и совершенствование борьбы с международным терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. Прозвучали предложения укрепить взаимодействие в сфере международной информационной безопасности.

Александр Вольфович:

"Беларусь сегодня как полноправный член организации высказала ряд предложений. У нас имеется определенный опыт в борьбе с экстремизмом, терроризмом, в противодействии незаконному обороту наркотиков, оружия, в борьбе в сфере информационных технологий. Нам есть чем поделиться, наши предложения были восприняты положительно. Кроме того, мы высказали пожелания о развитии диалога о формировании новой системы международной региональной безопасности".

Александр Вольфович news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aed283a3-d484-4ccc-a045-bb6a144dc72a/conversions/47c88742-28b4-4dd7-a455-62c213bde64b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aed283a3-d484-4ccc-a045-bb6a144dc72a/conversions/47c88742-28b4-4dd7-a455-62c213bde64b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aed283a3-d484-4ccc-a045-bb6a144dc72a/conversions/47c88742-28b4-4dd7-a455-62c213bde64b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aed283a3-d484-4ccc-a045-bb6a144dc72a/conversions/47c88742-28b4-4dd7-a455-62c213bde64b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Встреча в Пекине, можно сказать, превью перед саммитом глав государств ШОС в Тяньцзине в конце августа. Большому продуктивному разговору секретарей совбезов стран - участниц организации предшествовала встреча с зампредседателя Китая Хань Чжэном. Учитывая такой старт другого настроения на полях ШОС и не должно было быть.

Сегодня в мире очевидны огромные плюсы больших интеграционных форматов. Это не дань геополитической моде, а элементарная прагматичность. И как заметил Александр Вольфович, сегодня такие организации, как ООН уже не могут полноценно выполнять свои функции.