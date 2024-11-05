Из столицы Сирии поступает противоречивая информация. В центре Дамаска будто бы слышна стрельба. Какие-то боестолкновения зафиксированы в окрестностях генштаба и президентского дворца. Вполне вероятно, что речь идет о попытке госпереворота: в последние дни правительственная армия отступила из ряда городов севера страны и джихадисты пытаются развить успех. Независимых подтверждений информации о столкновениях в Дамаске пока нет.