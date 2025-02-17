19 февраля президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social пост, в котором сказал все, что он думает о Зеленском, ЕС, о Джо Байдене и прочих.

Ниже приводим полный текст этого поста. Комментарии, как говорится, излишни.

"Только представьте, довольно успешный комик Владимир Зеленский убедил Соединенные Штаты Америки потратить 350 млрд долларов на развязывание войны, которую невозможно выиграть, которую никогда не следовало начинать, но которую он, без Соединенных Штатов и "ТРАМПА", никогда не сможет уладить.

Соединенные Штаты потратили на 200 млрд долларов больше, чем Европа, в то время как США ничего не получат взамен.

Почему сонный Джо Байден не потребовал уравнивания в том смысле, что эта война гораздо важнее для Европы, чем для нас? Нас отделяет от Европы большой прекрасный океан.

Вдобавок ко всему, Зеленский признает, что половина денег, которые мы ему отправили, "ПРОПАЛА". Он отказывается участвовать в выборах, его рейтинг в украинских опросах очень низкий, и единственное, в чем он был хорош, - это в игре на Байдене "как на скрипке".

Зеленскому, диктатору без выборов, лучше поторопиться, иначе у него не останется страны. Тем временем мы успешно ведем переговоры о прекращении войны с Россией, что, как все признают, может быть сделано только "Трампом" и администрацией Трампа.

Байден никогда не пытался, Европа не смогла добиться мира, а Зеленский, вероятно, хочет сохранить "подливку" [на сленге это означает положение, в котором человек или группа людей получают чрезмерные и неоправданные деньги или преимущества, прилагая при этом небольшие усилия или вообще не прикладывая их].

Я люблю Украину, но Зеленский проделал ужасную работу, его страна разрушена, миллионы людей погибли без необходимости - и так продолжается..."