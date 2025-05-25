Обмен пленными по формуле 1000 на 1000 в рамках стамбульской договоренности завершен

Достигнутые в Стамбуле договоренности в части обмена пленными выполнены в полном объеме. Об этом заявили в Минобороны России. В течение трех дней с 23 мая возвращены 880 российских военнослужащих и 120 мирных граждан, что соответствует обмену по формуле тысяча на тысячу.

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Александр Фомин, замминистра обороны России:

"Договоренности, достигнутые в Стамбуле 16 мая в части обмена, выполнены в полном объеме. Рассчитываем, что проведенный по инициативе России масштабный обмен пленными будет способствовать созданию благоприятной атмосферы для обсуждения условий мирного урегулирования украинского кризиса. Отдельно хотел бы поблагодарить власти Республики Беларусь за всестороннюю помощь и содействие".