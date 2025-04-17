Парламент Гагаузии обвинил власти Молдовы в попытке ликвидировать автономию региона и ввести внешнее управление из Кишинева.

Гагаузия и Приднестровье, пережившие конфликты разной степени остроты с Кишиневом, снова вынуждены враждовать с центральной властью, чтобы отстоять интересы своих граждан.

Ситуация в Гагаузской автономии перешла в разряд внутреннего конфликта. Точкой невозврата стали прошедшие осенью президентские выборы. Те самые - по "западному образцу" - с украденными голосами и обманутыми избирателями. К таким методам прибегли из-за конфликта интересов.

Действующие власти Молдовы стремятся в ЕС и НАТО. Уже переименовали государственный язык в румынский. Они старательно пишут саундтрек для разрушения независимости страны. А вот люди, сами жители Молдовы, двигаться по "украинскому сценарию" не хотят. Понятно, что в таком случае будет дальше, поэтому большинство молдаван на прошедшем референдуме проголосовали против вступления в ЕС.

Все было понятно после обработки 90 % протоколов. Демократия по "западному образцу": все решили голоса из-за границы, как и на президентских выборах. Сторонники евроинтеграции победили противников с перевесом менее чем в 1 %. Под словом "евроинтеграция" прячется другое - "румынизация".

"Санду за гроши сдала Молдову Соросу и брюссельской элите", - об этом заявил Кэлин Джорджеску.

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Кэлин Джорджеску, экс-кандидат в президенты Румынии:

"Ее связи с Алексом Соросом хорошо известны, так же как и то, что вся элита на вершине брюссельской власти - соросовская. Это факт. И мы знаем, что эта сеть Сороса, как я говорил и раньше, направлена против морали, против христианства, укоренившегося в наших народах, и против христианской веры в целом".

Джорджеску - тот самый, по которому прошелся каток "имитационной демократии", в которой глобалисты открыто стирают "конкурентов" с политической карты. Напомним, в декабре в Румынии аннулировали итоги первого тура президентских выборов, где первым оказался противник помощи Киеву. Далее Джорджеску задержали, Центральное избирательное бюро отклонило его заявку на участие в новых выборах.

После него под флешмоб репрессий в Европе попала глава Гагаузии. Евгению Гуцул сделали фигуранткой уголовного дела, которое возбудили еще два года назад по "факту" якобы незаконного финансирования одной из политических партии. Но сокращение полномочий Гагаузии нацелено на ее ликвидацию. С таким лозунгом на улицы Комрата накануне вышли тысячи людей. Демонстранты (и их с каждым днем становится все больше) выступают против давления со стороны Кишинева.

Фото РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/91482895-1fc8-4889-9d34-ca8e72b8710e/conversions/111d6a2f-19e9-430d-a95b-2082a439c6cb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/91482895-1fc8-4889-9d34-ca8e72b8710e/conversions/111d6a2f-19e9-430d-a95b-2082a439c6cb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/91482895-1fc8-4889-9d34-ca8e72b8710e/conversions/111d6a2f-19e9-430d-a95b-2082a439c6cb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/91482895-1fc8-4889-9d34-ca8e72b8710e/conversions/111d6a2f-19e9-430d-a95b-2082a439c6cb-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото РИА Новости

Сергей Бургуджи, активист блока "Победа":

"Мы с вами знаем, что в Молдове уже закрыто 18 телеканалов. Они пытаются ограничить деятельность оппозиционных партий, закрывают оппозиционных политиков. Мы стали свидетелями, как преследуют башкана Гагаузии Евгению Гуцул. Понятно, что партия PAS сегодня находится в агонии".

В ответ власти решили лишить людей возможности протестовать. Они подготовили законопроект, в котором регламентируются правила для проведения массовых публичных мероприятий. По новым порядкам протесты могут быть запрещены, если они, с точки зрения властей, порочат страну, нацию или пропагандируют терроризм. Удобно, ведь под такое определение может попасть что угодно.

Гуцул еще накануне предупредила: Гагаузская автономия может приступить к отделению от Молдовы, если Кишинев примет решение объединиться с Румынией. А решение Конституционного суда Молдовы лишить Гагаузию полномочий назначать прокурора автономии уже первый замглавы Гагаузии Илья Узун назвал незаконным и политически мотивированным. Он заявил, что регион даст "хладнокровный, юридически выверенный и нацеленный на спасение страны" ответ.

Похожая ситуация закручивалась в начале 1990-х. Тогда в стране появились две горячие точки: одна - это Приднестровье, где дело кончилось вооруженным конфликтом, а вторая - Гагаузия. В Приднестровье сейчас о евроинтеграции высказываются аккуратнее, но тоже со скепсисом.

Богдан Цырдя, политолог, депутат парламента Молдовы:

"Мы думали, что они просто хотят интегрировать нас в Европейский союз, чтобы мы были некой периферией. А сейчас понятно, что Евросоюзу нужно здесь создать военный плацдарм, который будет единым военным пространством с Украиной. Им мешают Приднестровье и Гагаузия двигаться в сторону ЕС".