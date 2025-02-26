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Очередь фур на въезд в Польшу выросла в 2,5 раза за 24 часа

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За сутки очередь фур на въезд в Польшу стала больше в 2,5 раза. Об этом рассказали в Госпогранкомитете Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Более 820 фур ожидают въезда в ЕС. За сутки очередь транспорта перед польским пунктом пропуска "Кукурыки" (с белорусской стороны "Козловичи") выросла с 140 до 370 единиц. Контрольные службы Польши приняли на свою территорию 46 % большегрузов.

Меньше всего фур за 24 часа проследовало в ЕС через литовский погранпереход "Мядининкай" ("Каменный Лог"), его сотрудники оформили лишь 17 % транспорта от нормы - 84 из 500 авто. Контрольные службы "Шальчининкая" ("Бенякони") приняли на свою территорию 44 % фур от нормы.

Въезда в Польшу ожидают 40 легковых авто. Польская сторона за сутки оформила 41 % легковушек от нормы.

Польша