Очередная атака дронов на Москву - ПВО уничтожила 4 беспилотника

Силы ПВО России отразили атаку четырех БПЛА, летевших на Москву. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале, сообщает РИА Новости.

"Силами ПВО Минобороны отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву", - написал он.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Как обозначил представитель экстренных служб, беспилотник, по предварительной информации, попал в часть кровли в многоэтажном жилом доме на западе Москвы.

Об атаке беспилотников на московский регион также сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. "Два беспилотника сбиты над Балашихой - обломки одного из них упали на строительную площадку в микрорайоне Измайлово в районе улицы Демин Луг. Еще один БПЛА уничтожен в районе микрорайоне Железнодорожный... Третий беспилотник сбили в микрорайоне Южная Битца в Ленинском. Обломки упали на строящийся многоэтажный дом, в котором еще никто не проживает", - рассказал он.

Воробьев отметил, что, по предварительной информации, пострадавших нет, а на местах падения БПЛА работают оперативные службы.